Второй день стабилизации: в Украине 564 новых случая коронавируса

Число зараженных в Украине приближается к 50 тысячам
По состоянию на 7 июля в Украине фиксируют небольшой рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 564 человека. Больше всего случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Также он сообщил о том, что за прошедшие сутки умер 21 человек, а всего 1283 летальных случаев.
На сегодня в стране 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область - 1979 случаев;
Волынская область - 2788 случаев;
Днепропетровская область - 1116 случаев;
Донецкая область - 686 случаев;
Житомирская область - 1469 случаев;
Закарпатская область - 3458 случаев;
Запорожская область - 598 случаев;
Ивано-Франковская область - 2744 случая;
Кировоградская область - 663 случая;
г. Киев - 5665 случаев;
Киевская область - 2809 случаев;
Львовская область - 6445 случаев;
Луганская область - 85 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1919 случаев;
Полтавская область - 325 случаев;
Ровенская область - 4228 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2108 случаев;
Харьковская область - 2416 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5032 случая;
Черкасская область - 678 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.
Напомним, ослабление карантина в Киеве допускают в столичной Госпотребслужбе.
В то же время, Львовская область готова к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Автор: Анастасия Рокитна