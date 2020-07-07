Второй день стабилизации: в Украине 564 новых случая коронавируса

По состоянию на 7 июля в Украине фиксируют небольшой рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 564 человека. Больше всего случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Также он сообщил о том, что за прошедшие сутки умер 21 человек, а всего 1283 летальных случаев.

На сегодня в стране 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область - 1979 случаев;

Волынская область - 2788 случаев;

Днепропетровская область - 1116 случаев;

Донецкая область - 686 случаев;

Житомирская область - 1469 случаев;

Закарпатская область - 3458 случаев;

Запорожская область - 598 случаев;

Ивано-Франковская область - 2744 случая;

Кировоградская область - 663 случая;

г. Киев - 5665 случаев;

Киевская область - 2809 случаев;

Львовская область - 6445 случаев;

Луганская область - 85 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1919 случаев;

Полтавская область - 325 случаев;

Ровенская область - 4228 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2108 случаев;

Харьковская область - 2416 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5032 случая;

Черкасская область - 678 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Напомним, ослабление карантина в Киеве допускают в столичной Госпотребслужбе.

В то же время, Львовская область готова к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.