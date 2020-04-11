В Украине 45 больных COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - Ляшко

В Украине к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 45 человек, инфицированных коронавирусом. Об этом на брифинге в субботу сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди подключенных к аппаратам ИВЛ нет детей.

"Пока на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть, с тяжелым течением коронавирусной болезни, находится 45 человек. Ни одного ребенка в критическом состоянии нет", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров изменить порядок распределения медицинских средств против COVID-19 в регионах.

Также сообщалось, что Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен. Из этой суммы закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) - на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) - 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации - 116 млн гривен.

Отметим, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.