В Украине 33 человека находятся в критическом состоянии из-за коронавируса

В критическом состоянии из-за коронавируса находится 33 украинца. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в заведениях здравоохранения находится 757 человек, из них 33 человека в критическом состоянии. Кроме того, в больницах находятся 37 детей с коронавирусом.

"Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация происходит на 3-7 день от появления симптомов. При том, что анализы свидетельствуют о том, что увеличение срока госпитализации не влияло на увеличение количества людей, которые нуждаются в интенсивной терапии. Но мы призываем, при появлении симптомов сразу обращаться к врачу",- сказал Ляшко.

Кроме того он добавил, что чаще всего в Украине болеют люди от 50-ти лет. Так, доля заболевших пожилых людей составляет более 50%.

Напомним, прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью составляет 14% за сутки. В возрастной структуре больных до сих пор преобладают женщины.

РБК-Украина ранее сообщало, что Министерство здравоохранения Украины заявляло, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не раньше, чем через 10 дней. Ляшко подчеркивал, что Минздрав сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.