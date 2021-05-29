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В Украине 3 096 COVID новых случаев за сутки, больше всего - в Киеве

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Суббота 29 мая 2021 08:15
В Украине 3 096 COVID новых случаев за сутки, больше всего - в Киеве Фото: коронавирусом за сутки заразились еще более 3 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего - 28 в Днепропетровской области.

Выздоровело - 10 199 человек.

Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве - 377, Днепропетровской области - 261, Львовской области - 231. Меньше всего - в Луганской и Кировоградской - по 31 новому больному.

За сутки было протестировано методом ПЦР – 25 401 человека, методом ИФА-10 963 человека, экспресс-тестами - 21 020 человек.

Напомним, в Украине за сутки 27 мая зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что летом эпидемия коронавируса станет на паузу.

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