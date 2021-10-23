В Украине снова более 23 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 229 23 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это немного меньше, чем рекордные 23 785 случаев, зафиксированые накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов - 483; выздоровело - 8 330 человек.
За все время пандемии в Украине: Украина: заболели - 2 748 614 человек; выздоровели - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.
Напомним, в мире 21 октября диагностировали более 457 000 новых случаев COVID-19. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.