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В Украине 2266 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2266 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 963 человека, умерли 95 пациентов, выздоровел 8291 человек.

Вчера протестировали методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 211 683 человек, выздоровели 2 080 382 лица, а умерли 51 054 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Напомним, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca.

Отметим, в Раде заявили, что в Украине есть основания смягчить карантин.

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