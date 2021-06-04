В Украине 2266 новых случаев коронавируса

За сутки в Украине госпитализировали 963 человека, умерли 95 пациентов, выздоровел 8291 человек.

Вчера протестировали методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 211 683 человек, выздоровели 2 080 382 лица, а умерли 51 054 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.