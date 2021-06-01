В Украине 2137 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской областях.

За сутки госпитализировали 579 человек; умерли 163 человека и выздоровели 12 085 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За вчера протестировано:

методом ПЦР - 26 468 человек,

методом ИФА - 11 271 человека,

экспресс-тестами - 14 225 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; умерли - 50 699.