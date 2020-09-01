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В Украине 2088 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 1 сентября в Украине выявили еще 2088 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии в Украине выявили 123 303 случаев коронавируса. По состоянию на 1 сентября, выздоровели 57 114 человек и 2605 человек умерли.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 48 человек, это только на один случай меньше предыдущего антирекорда.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+193), Киев (+176), Черновицкая область (+117), Ивано-Франковская область (+169), Харьковская область (+262), Одесская область (+211), Тернопольская область (+180).

Отметим, в Минздраве заявили, что мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, сегодня в школах Украины начинается новый учебный год, однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится.

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