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В Украине до 20% жителей имеют иммунитет от COVID-19, - KSE

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 17:55
В Украине до 20% жителей имеют иммунитет от COVID-19, - KSE Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Украине до 20% жителей страны имеют иммунитет к коронавирусу. Поэтому о коллективном иммунитете от COVID-19 говорить рано.

Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики (KSE).

Согласно моделированию Киевской школы экономики, что ориентировочно 13-20% украинцев переболели коронавирусом. При этом среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

"Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошлую неделю в Украине госпитализировали и выписали из больниц почти одинаковое количество больных.

"Нагрузка на больницы все еще высока. 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым", - заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Как отмечают в KSE, самая критическая ситуация с распространением коронавируса в Закарпатской области. При этом в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Ситуация в Закарпатской области угрожающая за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны", - отметил Ганиченко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом более 6,5 тысячи украинцев выздоровели.

Кроме того, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной. Он подчеркнул, что работающие на государство люди не могут не сделать прививки.

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