В Украине почти 2 млн инфицированных гепатитом, - ЦОЗ

Фото: медицинский шприц и таблетки (РБК-Украина)

Больше всего больных с диагнозом гепатит С, он излечим в 95% случаях

В Украине сейчас около 1,3 млн человек, больных гепатитом С. Еще более 500 тысяч украинцев инфицированы гепатитом В.

Такую статистику сообщили в Центре общественного здоровья.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство (80%) болезней печени, таких как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома (новообразование в печени - ред.) вызваны именно вирусными гепатитами.

И если вирусный гепатит С можно вылечить в 95% случаев, то гепатит В требует пожизненного лечения.

"Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарственных средств, развитие болезни можно значительно сдержать. Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить за средства государственного бюджета", - напомнили в ЦОЗ.

Фото: информационная справка о гепатите В (phc.org.ua)

Там также предоставили список учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по диагностике и лечению вирусных гепатитов.

"Предупредить вирусный гепатит В можно благодаря трехкратной вакцинации. Прививки новорожденных против гепатита В предотвращает развитие инфекции у ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания. Вакцинация от гепатита В для детей в Украине бесплатная", - напомнили в Центре общественного здоровья.

Напомним, ранее ЦОЗ разработал карту медицинских учреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и вирус гепатита С.