В Украине 2 582 новых случая коронавируса

По состоянию на 10 сентября в Украине выявили увеличение новых случаев коронавируса, за сутки инфицировались еще 2582 человека. Больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от вируса умерли 44 человека, а также 1174 человека выздоровели.

С начала пандемии в стране зафиксировали 145 612 случаев COVID-19, 3023 смертей и 65 877 выздоровлений.

Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+183), Киеве (+298), Харьковской области (+339), Тернопольской области (+251), Ивано-Франковской области (+143).

Отметим, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение по обновлению зон карантина в Украине.

Напомним, в Киевской области закрыли на карантин восемь школ и четыре детсада.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса в Киеве закрыли на карантин две школы.