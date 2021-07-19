UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине 182 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 182 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

За сутки протестовали методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 244 677 человек;
  • выздоровели - 2 181 385 человек;
  • летальных исходов - 52 731;
  • провели ПЦР-тестов - 11 161 068.

Напомним, в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныCOVID-19