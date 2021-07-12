В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая

В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса. За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на карту СНБО .

Кроме того, пресс-служба Минздрава сообщает, что за вчера госпитализировали 266 человек; умерли 7 человек; выздоровели - 236 человек. За сутки протестовали методом ПЦР - 9606 человек, методом ИФА - 1714 человек, экспресс-тестами - 5365 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 241 217 человек; выздоровели 2 177 529 человек; летальных случаев - 52 604.