В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом: данные по областям

Больше всего больных в Черновицкой области
В Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.
Так, по состоянию на утро 26 апреля, COVID-19 диагностировали у 1676 медиков. За сутки подтвердили 101 случай заражения.
В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала - 236 человек. В целом география распространения вируса в регионах Украины выглядит так:
- Черновицкая область - 236 случаев;
- Тернопольская область - 165 случаев;
- Ровенская область - 138 случаев;
- Винницкая область - 132 случая;
- Кировоградская область - 126 случаев;
- Ивано-Франковская область - 121 случай;
- Киев - 113 случаев;
- Житомирская область - 83 случая;
- Закарпатская область - 78 случаев;
- Волынская область - 73 случая;
- Киевская область - 59 случаев;
- Одесская область - 58 случаев;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Львовская область - 49 случаев;
- Полтавская область - 48 случаев;
- Николаевская область - 31 случай;
- Запорожская область - 30 случаев;
- Харьковская область - 23 случая;
- Херсонская область - 21 случай;
- Хмельницкая область - 16 случаев;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 7 случаев;
- Сумская область - 7 случаев;
- Черниговская область - 2 случая;
- Луганская область - 0 случаев.
Напомним, всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 492 украинцев.
Также РБК-Украина сообщало, что в Одесской области инфицированный коронавирусом врач заразил 32 медработников.