UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 1603 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1603 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 762 человека, умерли 70 человек и выздоровели 5583 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 25 837 человек, методом ИФА - 10 741 человека, экспресс-тестами - 18 764 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели 2 120 780 человек, а умерли 51 577 пациентов.

Напомним, ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе.

Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить у семейного врача.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19