В Украине 1603 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1603 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 762 человека, умерли 70 человек и выздоровели 5583 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 25 837 человек, методом ИФА - 10 741 человека, экспресс-тестами - 18 764 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели 2 120 780 человек, а умерли 51 577 пациентов.
Напомним, ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе.
Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить у семейного врача.