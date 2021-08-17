В Украине 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID

В Украине с начала кампании по вакцинации 14% взрослого населения сделали первую прививку от коронавируса. Всего было вакцинировано 4 793 098 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.
"Каждую неделю мы вакцинируем больше (людей, - ред.), чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины", - написал он.
Напомним, за минувшие сутки, 16 августа, в Украине сделали более 120 тысяч прививок.