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В Украине 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID

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Украина, Вторник 17 августа 2021 18:43
В Украине 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с начала кампании по вакцинации 14% взрослого населения сделали первую прививку от коронавируса. Всего было вакцинировано 4 793 098 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

"Каждую неделю мы вакцинируем больше (людей, - ред.), чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины", - написал он.

Напомним, за минувшие сутки, 16 августа, в Украине сделали более 120 тысяч прививок.

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