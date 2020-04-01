В Украине 139 военных на изоляции из-за коронавируса

На сегодня случаев коронавирусной болезни в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, однако на изоляции находится 139 военных. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Как сообщается, 139 военнослужащих находятся в изоляции для предотвращения распространения коронавируса в Вооруженных силах. Также у 64 военных заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток.

Напомним, в Украине увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом до 669, наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134.

Ранее РБК-Украина писало, что в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

Также в Украину прибыл еще один самолет с Китая, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) и другие медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из Китая прибудут еще несколько самолетов с медицинскими средствами.