В Украине 1385 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1385 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 756 человек, умерли 77 пациентов, а выздоровели 6962 человека. Протестовали за вчера методом ПЦР - 25 344 человека, методом ИФА - 11 463 человека, экспресс-тестами - 23 813 человек.
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Напомним, в Украине продолжают открывать центры вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно с 12 июня также в Черновцах, Броварах, Белой Церкви и Херсоне.