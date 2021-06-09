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В Украине 1385 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1385 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 756 человек, умерли 77 пациентов, а выздоровели 6962 человека. Протестовали за вчера методом ПЦР - 25 344 человека, методом ИФА - 11 463 человека, экспресс-тестами - 23 813 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 218 039 человек;
  • выздоровели - 2 108 684 лица;
  • летальных исходов - 51 410;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 405 577.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Напомним, в Украине продолжают открывать центры вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно с 12 июня также в Черновцах, Броварах, Белой Церкви и Херсоне.

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