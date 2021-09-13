В Украине 1205 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки 1205 человек заболели на COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 833 человека; летальных исходов - 18; выздоровели - 758 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 10 668 человек, методом ИФА - 1659 человек, экспресс-тестами - 9147 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

За все время пандемии в Украине: