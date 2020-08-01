В Украине почти 1200 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили 71 056 случаев коронавируса. При этом 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).

Отметим, в Украине уже четвертый день фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Ранее в Минздраве говорили, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19, так как в стране нет необходимого оборудования.