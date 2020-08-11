В Украине 1158 новых случаев коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Больше всего заражений во Львовской области

По состоянию на 11 августа в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 1158 человек. Больше всего заражений во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета безопасности и обороны Украины.

Отметим, по сравнению со вчерашней статистикой, число зараженных за сутки выросло на 150 случаев.

Всьго в стране 83 115 случаев коронавируса, из них 44 934 выздоровлений и 1951 смерть. Кроме того, за вчера выздоровели 575 человек и 29 человек умерли.

Напомним, Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса, в настоящее время повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области.

Отметим, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.

Как ранее сообщалось, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2 тысяч новых случаев в день, будет расти и число смертей, при таком уровне смертность может составить по 40-50 человек.