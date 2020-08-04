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В СНБО сообщили о новых случаях коронавируса: больше тысячи за сутки

Киев, Вторник 04 августа 2020 08:47
В СНБО сообщили о новых случаях коронавируса: больше тысячи за сутки
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 74 тысяч зараженных

По состоянию на 4 августа в Украине фиксируют рост количества новых случаев коронавируса, за сутки заразились более 1000 человек. Сначало информация была только из Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Волынской областей.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО сообщили о новых случаях коронавируса: больше тысячи за сутки

Сначала сообщалось о 118 зараженных, только из четырех областей. Затем появилась информация о 692 новых случаях коронавируса. Впрочем, без Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Тернопольской, Хмельниц, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

В СНБО сообщили о новых случаях коронавируса: больше тысячи за сутки

Отметим, в стране почти 74 тысяч случаев COVID-19, более 40 тысяч выздоровели, в частности 452 за минувшие сутки. Также 1758 смертей, в том числе за вчера 20.

После 9:00 ведомство очередной раз обновило информацию, уже 1061 случаев коронавируса за сутки. Информации нет только из Херсонской и Кировоградской областей.

В СНБО сообщили о новых случаях коронавируса: больше тысячи за сутки

Отметим, новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделили на четыре зоны, вступили в силу 3 августа, а пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Напомним, в мэрии Одессы зафиксировали вспышку коноронавируса.

РБК-Украина писало, что во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала.

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