Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Также Кулеба проинформировал о программе защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19

Глава Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и заручилась поддержкой Канады в Международном валютном фонде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Кулеба проинформировал главу МИД Канады о состоянии принятия в Верховной Раде законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции.

"Собеседники также обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19. В частности, Дмитрий Кулеба проинформировал о программе МИД Украины "Защита" и помощи гражданам за рубежом", - говорится в сообщении.

Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействию продолжающейся агрессии РФ.

Кулеба обратил внимание на попытки России ослабить санкции из "гуманитарных соображений" борьбы с COVID-19 и подчеркнул на необходимости сохранять санкции против РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде заявил, что условием подписания меморандума с Международным валютным фондом является принятие двух законов.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу аналитиков, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.