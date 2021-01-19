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Украина запустила карту пунктов бесплатного тестирования на COVID

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины запустило карту пунктов бесплатного тестирования на COVID. На карте можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.

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Соответствующая карта опубликована на сайте Минздрава.

Согласно этой карте, всего в Украине 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. В частности, в Киеве - 65, Львовской области - 145, Харьковской - 110, Одесской - 76 таких пунктов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в ПЦР-тесты для выявления коронавируса у Российской Федерации. Киев закупает тесты в Китае, США, Польше, Южной Корее и других странах.

Также стало известно, что Украина оборудует пункты тестирования на COVID в контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированный Донбасс и Крым. В этих пунктах будут делать тесты на антиген. Люди, которые прибывают с неподконтрольной территории, смогут сразу сделать тест, чтобы не отправляться на обязательную самоизоляцию, если результат будет отрицательным.

Отметим, в Министерстве здравоохранения заявляли, что Украина уже может делать до 100 000 тестов в сутки.

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