Украина запретила въезд жителям ОРДЛО с симптомами коронавируса

Жителей оккупированного Донбасса с симптомами коронавируса не будут пропускать через контрольные пункты пропуска на подконтрольную территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что гражданам Украины, которые следуют с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию, в случае выявления симптомов коронавируса будут отказывать в пересечении КПВВ. Уточняется, что данное ограничение касается тех, у кого нет регистрации на подконтрольной территории.

При этом украинцев, которые проживают на подконтрольной правительству Украины территории, просят без крайней необходимости не посещать временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за коронавируса введут ограничительные меры на КПВВ. В частности, всех, кто намерен пересечь линию разграничения, будут осматривать и проводить температурный скрининг.

До этого стало известно, что подозрение на коронавирус у девяти украинцев не подтвердилось. По состоянию на 6 марта в Украине зарегистрирован только один случая заболевания COVID-19.