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Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 24 сентября, в мире диагностировали более 380 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Украина среди стран Европы занимает третье место по количеству новых заражений и второе по суточной смертности.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего заражений обнаружили в США, Великобритании и Индии. В частности, в США зафиксировали более 54 000, в Великобритании - более 31 000 и Индии - более 28 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Россия. Украина среди стран мира занимает 13 место по количеству новых заражений.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 10 место.

В Европе по суточному приросту заражений лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Украина, Великобритания.

За все время пандемии вылечились от недуга 208 885 597 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 757 299 смертей от COVID-19.

За сутки, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.

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