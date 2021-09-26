Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

Больше всего заражений обнаружили в США, Великобритании и Индии. В частности, в США зафиксировали более 54 000, в Великобритании - более 31 000 и Индии - более 28 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Россия. Украина среди стран мира занимает 13 место по количеству новых заражений.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 10 место.

В Европе по суточному приросту заражений лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Украина, Великобритания.

За все время пандемии вылечились от недуга 208 885 597 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 757 299 смертей от COVID-19.