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Украина закупит вакцину от пневмококка по специальной цене, - Ляшко

Киев, Среда 23 декабря 2020 22:24
Украина закупит вакцину от пневмококка по специальной цене, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина закупит вакцину от пневмококка по особой цене. Прививки от него могут появиться в украинском календаре вакцинации в 2022 году.

Об этом написал главный санврач Виктор Ляшко в Facebook.

Сегодня Минздрав получил ответ на свой запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). В нем сказано, что Украина получит специальную цену на лекарство.

"Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония. Впереди длительный и хлопотный процесс включения новой вакцины в календарь прививок в непростое пандемический период", - сказал Ляшко.

Он отметил, что пневмококк является одной из основных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет.

Ранее Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом вчера, 22 декабря. План включает четыре этапа.

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