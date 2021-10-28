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Украина закупит холодильники для COVID-вакцин за кредитные деньги

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров перераспределил расході государственного бюджета на 2021 год для реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов. На закупку оборудования для холодовой цепи как минимум для 200 учреждений первичной медицины выделяется 242 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.

Проект Международного банка реконструкции и развития "Экстренное реагирования на COVID-19 и вакцинация в Украине" предусматривает приобретение холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена. Это оборудование обеспечит холодовую цепь логистики вакцин от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ, отметили в пресс-службе Минздрава.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проектом "Экстренное реагирования на COVID-19 и вакцинация Украине" предусмотрена ориентировочная стоимость закупки - 17,7 млн долларов или 515,5 млн гривен.

Также принятым распоряжением правительством будет финансироваться закупка почти 2 млн единиц экспресс-тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

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Кабинет Министров Украины