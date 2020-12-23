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Украина закупит дополнительные полмиллиона тестов на коронавирус

Автор: Александр Белоус

Средства поступили от Глобального фонда для борьбы со СПИДом и туберкулезом

В начале 2021 года Украина дополнительно закупит 500 тысяч тестов на антиген SARS-CoV-2. Кроме того, будут приобретены средства индивидуальной защиты и 160 кислородных концентраторов.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметил Ляшко, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. За эти средства будут приобретены тесты.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента", - добавил Ляшко

Напомним, Кабинет министров 16 декабря освободил импортные тест-системы на COVID-19 от пошлины и НДС.

Отметим, Кабмин 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

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