Украина закупила вакцину от гриппа для военных, пенсионеров и бюджетников

"В этом году за счет госбюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины от гриппа. Они будут применяться для прививок от гриппа лицам, находящимся в группе риска, включая медработников, лиц в возрасте 60 лет, военных и учителей", - написал в своем Facebook Ляшко.

По его словам, Минздрав также бесплатно получил 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников в рамках механизма PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Министр отметил, что в этом году вакцинировался от гриппа позже обычного, поскольку ждал поступления препарата в регионе. Он отметил, что укол себе и членам своей семьи он сделал самостоятельно.

Ляшко добавил, что вакцинацию от коронавируса можно сочетать с прививками от гриппа, но только в разных руках.