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Украина закупила вакцину от гриппа для военных, пенсионеров и бюджетников

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 18:35
Украина закупила вакцину от гриппа для военных, пенсионеров и бюджетников Фото: Украина закупила вакцину от гриппа для военных, пенсионеров и бюджетников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Украины в этом году закупило вакцину от гриппа для прививок граждан из групп риска. В нее входят пенсионеры, военные, медики и учителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"В этом году за счет госбюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины от гриппа. Они будут применяться для прививок от гриппа лицам, находящимся в группе риска, включая медработников, лиц в возрасте 60 лет, военных и учителей", - написал в своем Facebook Ляшко.

По его словам, Минздрав также бесплатно получил 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников в рамках механизма PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Министр отметил, что в этом году вакцинировался от гриппа позже обычного, поскольку ждал поступления препарата в регионе. Он отметил, что укол себе и членам своей семьи он сделал самостоятельно.

Ляшко добавил, что вакцинацию от коронавируса можно сочетать с прививками от гриппа, но только в разных руках.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна, но есть условие.

Отметим, в Украине развернули вакцинацию от гриппа в аптеках.

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