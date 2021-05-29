Украина закрывает небо для белорусских самолетов, а в Киеве открывается центр COVID вакцинации: новости за 28 мая

Кабинет министров одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины, Киев запускает большой центр COVID-вакцинации на базе Международного выставочного центра, на Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 28 мая, - в материале РБК-Украина.

Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Это значит, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

В целом по состоянию на конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе - почти все соседние с Беларусью страны.

Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

В Министерстве иностранных дел страны назвали условия отмены лицензирования. Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

Киев завтра запустит большой центр COVID вакцинации на базе МВЦ

Завтра, 29 мая, в Киеве запустят большой центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Он находится в районе станции метро "Левобережная". Прививать будут киевлян, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія".

Также центр вакцинации открывает Одесса. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".

На курорте в Египте умер экс-глава украинской СВР Виктор Гвоздь

28 мая на египетском курорте во время дайвинга умер бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Ему стало плохо во время погружения, был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2014-2016 годах. До этого некоторое время был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью разведок.

На Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО

На Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО).

Сообщается, что 27 мая около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Девушка попросила помощи и рассказала, что хочет жить и учиться в Украине.

Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина

Россия на полгода ограничила судоходство в трех районах Черного моря, в том числе и около Керченского пролива. МИД Украины назвал это решение "эскалацией ситуации" и потребовал от страны-агрессора немедленно отменить запрет. Пойдет ли на это Россия и чем ответит Украина – читайте в материале РБК-Украина.

Украину накроет резкое похолодание с грозами

Погода в Украине в субботу, 29 мая, ожидается сложная. Прогнозируются сильные грозы и ливни, возможен сильный штормовой ветер, а в нескольких областях температура воздуха упадет.