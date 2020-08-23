Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев коронавирусной болезни. Всего на континенте более 3,3 миллиона человек заболели коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Так, за минувшие сутки Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по числу новых случаев коронавируса.

В странах Европы лидерами антирейтинга по числу зараженных является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных случаев коронавируса является Россия, Испания и Великобритания. Украина, где подтверждено 102 971 случаев, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

Отметим, 22 августа в 213 в странах мира зафиксировали 23,4 миллиона случаев COVID-19. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 808 380 пациентов, из них 5135 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

Напомним, ранее Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.