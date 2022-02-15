Украина выходит из пика COVID, но высок риск возобновления роста, - KSE

Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом. Однако, в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вcпышки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пика, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - отметил Ганиченко.
Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека, а умерли - 305. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Напомним, пять областей Украины находятся в "красной" зоне.