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Украина вводит бустерную дозу вакцины, а Лавров предложил Столтенбергу сменить работу: новости за 22 декабря

Автор: РБК-Украина

Возле границ Украины собралось 122 тысячи военных РФ, Украина вводит бустерную дозу вакцины, для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 декабря - в материале РБК-Украина.

Напряженность на границе: последние новости

Украина вводит бустерную дозу вакцины

Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.

Бустерную дозу получат медработники и сотрудники домов интернатного типа. Делать ее будут вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, экс-министр был задержан 25 марта 2020 года. В его доме 22 февраля этого же года был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. В то же время Кожара и его супруга заявили, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение.

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжким преступлением, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. "Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали. Инцидент произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", расположенном в селе Селище.

Спасатели опубликовали видео с места ночного пожара.

В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками

Погода в Украине в четверг, 23 декабря, будет холодная и с крепким ночным морозом, но без осадков. При этом уже скоро ситуация изменится - придет более теплая воздушная масса, которая принесет снег и мокрый снег, а также дожди.

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