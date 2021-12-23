Украина вводит бустерную дозу вакцины, а Лавров предложил Столтенбергу сменить работу: новости за 22 декабря

Возле границ Украины собралось 122 тысячи военных РФ, Украина вводит бустерную дозу вакцины, для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 декабря - в материале РБК-Украина.

Напряженность на границе: последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч военных РФ. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.

Министерство обороны Украины отреагировало на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который обвинил США в якобы подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов. Украинская сторона считает, что к этим словам нужно отнестись как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от "военной конфронтации". По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".

Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу.

Украина вводит бустерную дозу вакцины

Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.

Бустерную дозу получат медработники и сотрудники домов интернатного типа. Делать ее будут вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, экс-министр был задержан 25 марта 2020 года. В его доме 22 февраля этого же года был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. В то же время Кожара и его супруга заявили, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение.

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжким преступлением, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. "Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали. Инцидент произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", расположенном в селе Селище.

Спасатели опубликовали видео с места ночного пожара.

В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками

Погода в Украине в четверг, 23 декабря, будет холодная и с крепким ночным морозом, но без осадков. При этом уже скоро ситуация изменится - придет более теплая воздушная масса, которая принесет снег и мокрый снег, а также дожди.