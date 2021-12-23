Украина вводит бустерную дозу вакцины, а Лавров предложил Столтенбергу сменить работу: новости за 22 декабря
Возле границ Украины собралось 122 тысячи военных РФ, Украина вводит бустерную дозу вакцины, для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 декабря - в материале РБК-Украина.
Напряженность на границе: последние новости
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч военных РФ. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.
- Министерство обороны Украины отреагировало на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который обвинил США в якобы подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов. Украинская сторона считает, что к этим словам нужно отнестись как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от "военной конфронтации". По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".
- Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу.
Украина вводит бустерную дозу вакцины
Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.
Бустерную дозу получат медработники и сотрудники домов интернатного типа. Делать ее будут вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.
Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, экс-министр был задержан 25 марта 2020 года. В его доме 22 февраля этого же года был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. В то же время Кожара и его супруга заявили, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.
Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 запросили пожизненные сроки
Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение.
Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжким преступлением, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. "Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей
В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали. Инцидент произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", расположенном в селе Селище.
Спасатели опубликовали видео с места ночного пожара.
В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками
Погода в Украине в четверг, 23 декабря, будет холодная и с крепким ночным морозом, но без осадков. При этом уже скоро ситуация изменится - придет более теплая воздушная масса, которая принесет снег и мокрый снег, а также дожди.