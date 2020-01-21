ru
ua

Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Новости » Общество   

Медики настаивают на необходимости ранней диагностики

По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины.

Отмечается, что для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

"Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:

  • маммография
  • гистероскопия
  • эзофагогастродуоденоскопия
  • колоноскопия
  • цистоскопия
  • бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Ранее сообщалось, что по программе государственных закупок "Взрослая онкология" в регионы отправлено ряд препаратов.

РБК-Украина писало, что в Украине зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (Спида) в декабре прошлого года.

Украина заявила об ответственности "верхушки" Ирана в катастрофе МАУ Гончарук объяснил высокие зарплаты министров
Читать все новости