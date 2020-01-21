Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины.

Отмечается, что для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

"Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:

маммография

гистероскопия

эзофагогастродуоденоскопия

колоноскопия

цистоскопия

бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Ранее сообщалось, что по программе государственных закупок "Взрослая онкология" в регионы отправлено ряд препаратов.

РБК-Украина писало, что в Украине зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (Спида) в декабре прошлого года.