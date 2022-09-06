Украина вернула тела еще 25 погибших защитников

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, один из последних обменов телами произошел 16 августа. Тогда удалось вернуть тела 19 павших защитников.

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