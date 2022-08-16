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Украина вернула тела еще 19 погибших защитников

Фото: Украина вернула тела еще 19 погибших защитников (t.me/minre_ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 августа, состоялась еще одна передача тел погибших военных. Украина вернула тела 19 павших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции Украины в Facebook.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенку и ряду силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, недавно Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных. Удалось вернуть тела еще 25 наших бойцов.

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