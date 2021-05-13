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Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации, - Кулеба

Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Питером Сийярто заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации. Это поможет гражданам путешествовать безопасно.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - говорится в сообщении.

Кулеба также рассказал, что Сийярто принял его приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае.

Напомним, министры иностранных дел ЕС 11 мая встретились в Брюсселе по введению "зеленых" сертификатов вакцинации против коронавируса. Однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС согласия пока не достигнуто.

В июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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