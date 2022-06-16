Украина узнала соперника на теннисном Кубке Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Билли Джин Кинг – крупнейшего международного командного турнира в женском теннисе. Своего соперника получила и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Федерации тенниса Украины в Facebook.

Украинские теннисистки сразятся с японками. Матчи запланированы на 11-12 ноября и состоятся на арене Страны восходящего солнца.

В случае победы украинки снова сыграют в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году и попытаются выйти в финал турнира. В этом году наша сборная в составе Ястремской, Завацкой и сестер Киченок не смогла одолеть США, проиграв 2:3 по итогам пяти встреч с американками.

С японками сборная Украины уже пересекалась в турнире. В прошлом году украинки разгромили Японию (4:0) в Черноморске Одесской области. Тогда честь Украины отстаивала и многолетняя первая ракетка Элина Свитолина.