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Украина в ТКГ призвала провести обмен пленными до конца года

Киев, Среда 11 ноября 2020 22:57
Украина в ТКГ призвала провести обмен пленными до конца года
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц. Это бы стало признаком желания продолжать переговоры по другим вопросам.

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в ТКГ по результатам заседания в среду.

Ранее Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении.

Украинская делегация также считает очень важным провести до конца текущего года встречу на высшем уровне в нормандском формате.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными.

Как отмечал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, обмен пленными заблокирован из-за постановления Верховной рады о выборах.

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