Украина может стать площадкой производства лекарств от COVID, - посол Германии

Украина может стать площадкой производства лекарств от COVID-19, которые необходимы для преодоления пандемии. Этому способствует близость с ЕС и наличие квалифицированных кадров.

Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, несмотря на поддержку глобализации, Германия сторонник того, чтобы медицинские препараты для борьбы с пандемией производились ближе к дому.

"Это также шанс для Украины", - отметила Фельдгузен и добавила, что преимуществом Украины является географическая близость к Евросоюзу и наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

Она также отметила, что Германия и Украина благодаря жесткому карантину в начале пандемии смогли адаптироваться к ней, и системы здравоохранения не были перегружены.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19. Вакцины будут закупаться без внесения в национальный перечень препаратов для государственных закупок.

До этого Reuters писало, что бедные страны могут не получить вакцину от COVID до 2024 года в случае провала глобального механизма COVAX.