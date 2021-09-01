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Украина и США расширят сотрудничество по борьбе с раком, диабетом и заболеваниями сердца

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и США расширят сотрудничество в борьбе с раком, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подписаны соглашения с мировыми лидерами в производстве медицинского оборудования, включая компании General Electric, Medtronic и MSD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, в ходе визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом американских компаний-производителей медицинского оборудования и лекарственных средств. Средни них General Electric, Medtronic и MSD.

"Инвестиции в качественную диагностику и лечение это то, что требует страна в целом и каждый пациент в частности", - подчеркнул министр.

Ляшко уточнил, что компанией Medtronic подписано соглашение о расширении сотрудничества по сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Кроме того, предусмотрена возможность локализации производства отдельных медицинских изделий компании в Украине и привлечение украинских ученых к исследованиям.

Соглашение с General Electric предусматривает следующее:

  • техническое обеспечение украинских больниц новейшим оборудованием;
  • раннюю диагностику рака молочной железы по принципу "диагностика одного дня";
  • размещение производства в Украине, в том числе по радиофармацевтическим препаратам;
  • участие в совместных научных исследованиях.

Договоренности с MSD позволят Украине одной из первых стран в мире получить инновационные лекарства от коронавируса. Они сейчас находятся на третьей стадии клинических исследований.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаМинистерство здравоохранения Украины