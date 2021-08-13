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Украина созвала заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе. Россия отказалась

Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала внеочередное заседание из-за гибели местного жителя на Донбассе. Однако Россия отказалась от проведения встречи.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Да, созвали. Это уже второй созыв. Прежде, когда были ранены семеро наших военнослужащих одновременно. Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция - переговорной стороной является РФ", - заявил он.

Напомним, 11 августа боевики обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. В результате погиб мирный житель, а украинский защитник получил ранение.

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