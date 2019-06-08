Парубий: Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027

Фото: Андрей Парубий, Викторас Пранцкетис и Станислав Карчевский (twitter.com / AndriyParubiy)

Парубий подписал резолюцию о сроках вступления Украины в ЕС

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Верховной рады, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027 году.

"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение", - заявил Парубий.

Так, председатель Верховной рады подписал резолюцию по итогам проведения X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

"Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025-го по 2027 год будет председательствовать Литва", - добавил Парубий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель заявил, что курс на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.