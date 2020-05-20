Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса. Как он отметил, можно увидеть, что делает правительство для борьбы с COVID-19.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, президент считает, что это возможно при условии отсутствия второй волны заболевания.

"Я думаю, что через месяц все успокоится, я думаю, что за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны, потому что первую волну мы прошли. Не хочется, чтобы была вторая волна. Это уже не зависит от государства, немного от местных властей, чтобы они были спокойнее и чтобы люди помнили, что (распространение, - ред.) инфекции не закончилось", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня после трехдневного спада возросло число новых случаев коронавируса. Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 16 человек, а всего 5955 пациентов выздоровели.

Отметим, в Киеве выявили три новых вспышки заболевания коронавирусом. Очаги обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.