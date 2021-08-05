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Украина рассекретит материалы дела об Иловайской трагедии

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Украина, Четверг 05 августа 2021 17:25
Украина рассекретит материалы дела об Иловайской трагедии Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайском. Служба безопасности Украины уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Венедиктовой.

Во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести под Иловайском, Венедиктова рассказала о решении рассекретить материалы дела об организации и самих боевых действиях в районе города.

"Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений", - сказала она.

Венедиктова добавила, что на официальном сайте Офиса генпрокурора будет размещен специальный раздел об Иловайской трагедии, в котором будут содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела.

Как известно, 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.

Напомним, на днях двум генералам Вооруженных сил России сообщили о подозрении по делу о боях под Иловайском.

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