Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году

В Министерстве иностранных дел заявили, что видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году. Также в МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Кроме того, Джапарова отметила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии Российской Федерации в Черном море.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.